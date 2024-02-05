Αγρότες απέκλεισαν τα σύνορα Ολλανδίας-Βελγίου κοντά στο Μάαστριχτ

Αγανακτισμένοι αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τις οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο στα σύνορα Ολλανδίας- Βελγίου, που συνδέει το Μάαστριχτ με τη Λιέγη, έγινε σήμερα γνωστό από τον ολλανδικό ιστότοπο καταγραφής της κυκλοφορίας ANWB.

Σύμφωνα με τον ANWB, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο A2 έχει διακοπεί στην κατεύθυνση του Μάαστριχτ προς τη Λιέγη.

Ολλανδικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με δεκάδες τρακτέρ να έχουν αποκλείσει το συνοριακό πέρασμα.

Την Παρασκευή, Ολλανδοί και Βέλγοι αγρότες απέκλεισαν συνοριακά περάσματα στη δυτική πλευρά των συνόρων, πιο κοντά στην Αμβέρσα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αγρότες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες διαμαρτύρονται για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους, τα αυξανόμενα κόστη, τις φθηνές εισαγωγές και τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η ΕΕ με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.