Επεισόδια με δύο τραυματίες σημειώθηκαν το Σάββατο στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του parnesnews.gr δύο άτομα με καταγωγή από το Ιράν ηλικίας 25 και 40 ετών, διαπληκτίστηκαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.



Την ίδια ώρα, συνέβη ακόμα ένα επεισόδιο στο ΠΡΟΚΕΠΑ της Αμυγδαλέζας. Ένας 20χρονος Αιγύπτιος έβαλε φωτιά μικρής έκτασης σε άδειο οικίσκο με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες , δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημίες.



