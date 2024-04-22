Ξεκίνησε η μεγάλη Παγκρήτια άσκηση ΜΙΝΩΑΣ στην Κρήτη, στο πλαίσιο της οποίας σε Χανιά και Ρέθυμνο το 112 απέστειλε μέσω των κινητών το μήνυμα της άσκησης από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό: «ΑΣΚΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 22/04/2024 - ΩΡΑ 10:20 - Ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου - Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ» - «EXERCISE - EXERCISE - EXERCISE - MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION -22/04/2024 - TIME 10:20 - A strong earthquake in the regional units of Chania and Rethymno - Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE - EXERCISE - EXERCISE».

Άμεσα ξεκίνησε η εκκένωση δημόσιων υπηρεσιών, κτηρίων και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολείων, με τους εργαζόμενους, πολίτες και μαθητές λόγω κινδύνου για σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να σπεύδουν σε σημεία συγκέντρωσης για την προστασία της ζωής τους.

Εκκενώθηκε, παράλληλα, το κτήριο της Αντιπεριφέρειας και των δικαστηρίων και, παράλληλα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις επεγκλωβισμού ατόμων από κτήρια που κατέρρευσαν, με το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική να δρουν στις εγκαταστάσεις του πρώην Στρατόπεδου Μαρκοπούλου, στο Ξυλόσκαλο, στο Φαράγγι Σαμαριάς όπου υποθετικά υπάρχουν κατολισθήσεις, με την παρουσία τους να είναι αισθητή σε όλο αυτό το σκηνικό που σεναριακά λειτουργεί στην άσκηση.

Η ίδια κατάσταση και στο Ρέθυμνο, με συμβάντα στο Φαράγγι Κοτσιφού και τραυματισμούς πολιτών, τροχαία με ανατροπές και απεγκλωβισμούς, εκκενώσεις σχολείων και κατάρρευση του μνημειακού φουγάρου στον Κουμπέ, με τραυματισμούς και απεγκλωβισμούς.

Στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, τα συντονιστικά κέντρα που έχουν στηθεί έχουν άμεση συνεργασία με το κεντρικό συντονιστικό του Ηρακλείου στο οποίο βρίσκονται και οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας των δύο νομών για τη διαχείριση της κρίσης με βάση τα προβλεπόμενα της άσκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

