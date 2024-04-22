Ράλι ανόδου σημειώνεται στις τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να «εκτινάσσεται» στα ύψη, σπάζοντας τα ρεκόρ καθημερινά και προβληματίζοντας τους καταναλωτές.

Στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, τα πρατήρια πωλούν την απλή αμόλυβδη σε τιμή… νησιών, μέχρι και 2,40 ευρώ το λίτρο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι τιμές εκτινάσσονται παρά το γεγονός ότι αποφεύχθηκε η κρίση και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την πρόεδρο Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε στον ΣΚΑΪ «όσο ανεβαίνουν τα τιμολόγια θα ανεβαίνουν και οι τιμές στα μαγαζιά (τα πρατήρια). Από την Παρασκευή που μας πέρασε μέχρι και σήμερα, έχουμε το ίδιο τιμολόγιο γι' αυτό και οι υψηλές τιμές. Αύριο περιμένουμε καινούριο τιμολόγιο – θα δούμε. Μπορεί αύριο να πέσουν οι τιμές».

Η κα Ζάγκα τόνισε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος στα πρατήρια της Αθήνας που πωλούν σε τόσο υψηλές τιμές, καθώς υπάρχει πλαφόν στο κέρδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.