Αποπνικτική είναι σήμερα η ατμόσφαιρα στην Αθήνα εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης που έχει «σκεπάσει» την πρωτεύουσα.

Ειδικά τα νότια προάστια, ο ορίζοντας στη θάλασσα είναι τελείως «κλειστός», με ένα πέπλο «ομίχλης» να καλύπτει τον Σαρωνικό.

Άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας αυτήν την εβδομάδα, με μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τους Νοτιάδες να διαδέχονται οι Βοριάδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη: Σήμερα Δευτέρα Τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες. Το απόγευμα τοπικές μπόρες στα Κ και Β κυρίως ορεινά. Οι Άνεμοι Α – ΝΑ 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς.

Την Τρίτη Τοπικές βροχές στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια, στα ΒΔ μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι ΝΑ 5 με 7 στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια.

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά και Βόρεια και κυρίως στα ΒΔ. Άνεμοι στο Ιόνιο ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Ν 5 με 7 μποφόρ και στα ΝΑ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ.

Τέλος, την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ και Β και την Παρασκευή μόνο στα ΒΔ ίσως βρέξει. Η ένταση των ανέμων 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη , και άνοδο την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής. Άνεμοι: ΝΔ έως NA 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.