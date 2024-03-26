Λήγει αύριο η παράταση μίας εβδομάδας που είχει δοθεί στην υποβολή αιτήσεων αφορά στα δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε σχετική ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι μετά από δύο παρεμβάσεις της καθώς και επιστολές πολλών επιμελητηρίων-μελών της επετεύχθη η ολιγοήμερη παράταση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Σειρά από ενδιαφερόμενους δεν κατάφεραν να καταθέσουν αιτήσεις, λόγω δυσχερειών τις οποίες αντιμετώπισαν από τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

Για το ζήτημα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος απέστειλε άμεσα επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση, και προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Σκρέκα. Η θετική απόκριση στο αίτημα και η χορήγηση παράτασης θα διευκολύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις».

