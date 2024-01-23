Σήμερα Τρίτη Στην Κρήτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 9 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15 βαθμούς , στα Δωδεκάνησα έως 16 βαθμούς.

Και την Τετάρτη πιθανότητα βροχής στην Κρήτη , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Β 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Α Αιγαίο και την Παρασκευή στο Β και Α Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ , στα Α τοπικά 7 , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 13 με 14 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ ΒΔ έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 9 βαθμούς.

