Σχεδόν …. χειμωνιάτικος ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βοριάδες και χωρίς αξιόλογες βροχές.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη   Στην Κρήτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.   Οι Άνεμοι θα πνέουν Β  4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 9 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15 βαθμούς , στα Δωδεκάνησα έως 16 βαθμούς.

Και την Τετάρτη πιθανότητα βροχής στην Κρήτη , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Β 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Α Αιγαίο και την Παρασκευή στο Β και Α Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  γενικά αίθριος καιρός.  Οι Άνεμοι θα πνέουν  Β 4 με 6 μποφόρ , στα Α τοπικά 7 , με εξασθένηση.  Η θερμοκρασία έως 13 με 14 Βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ ΒΔ  έως 5 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 9 βαθμούς.

