Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη σήμερα Τετάρτη. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 10 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικότερα τμήματα. Πιθανώς στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στην Εύβοια έως 7 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από 07 έως 14 και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-01-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και αρχικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα κυμανθεί, στα βόρεια από τους -02 (μείον 2) έως 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τους -01 (μείον 1) έως 17 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

