Καταργείται η αργία των Τριών Ιεραρχών για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Μετά την κατάργηση της αργίας των τριών Ιεραρχών για τα σχολεία σειρά πήραν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Ήδη υπεγράφη από την υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024 απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) απόφαση με θέμα: «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.»

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, με την συγκεκριμένη ΥΑ καταργείται από το σημείο II του στοιχείου Β. ΑΡΓΙΩΝ μόνο η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Πηγή: skai.gr

