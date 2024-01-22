Στήνουν μπλόκο στον Πλατύκαμπο οι αγρότες- Ισως κλείσουν την Εθνική

Στον κόμβο του Πλατυκάμπου δίνουν ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας για το μεσημέρι της ερχόμενης Τετάρτης.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr ανάλογα με τη συμμετοχή και τη διάθεση που θα δείξουν οι αγρότες, δεν αποκλείεται μετακίνηση στη νέα εθνική οδό.

Σε σχετική ανακοίνωση το απόγευμα της Δευτέρας από το συντονιστικό των αγροτών, αναφέρονται τα εξής: «Καλούμε όλους τους αγρότες του Νομού να συμμετάσχουν μαζικά και αποφασιστικά στο μεγάλο, ενωτικό μπλόκο που θα στηθεί στον κόμβο Πλατυκάμπου την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι.

Με τον ανυποχώρητο αγώνα μας μπορούμε να έχουμε λύσεις στα προβλήματα και τα αιτήματα μας να ικανοποιηθούν.

Ό, τι κατακτήσαμε ήταν αποτέλεσμα των αγώνων μας. Αγωνιζόμαστε να μείνουμε στα χωριά τις καλλιέργειες μας. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.