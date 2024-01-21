Στην άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, κατά μήκος της Εγνατίας οδού, από τον Πολύμυλο Κοζάνης έως και την Παναγιά Γρεβενών, θα προχωρήσει η Γενική Αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.

«Πράσινο φως» για την κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων δίδεται και στους καθέτους άξονες, Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή και Κοζάνη -Φλώρινα -Τελωνείο Νίκης, ενώ επιτρέπεται η κυκλοφορία των φορτηγών και στον Εθνικό δρόμο Κοζάνης - Λάρισας. Οι χιονοπτώσεις άρχισαν να υποχωρούν τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ αυτή την ώρα έχουν σταματήσει στις περισσότερες πεδινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, αραιή χιονόπτωση επικρατεί μόνο στα ορεινά ειδικά πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο.

Η κίνηση των οχημάτων στην Εγνατία οδό και στους καθέτους άξονες διεξάγεται κανονικά, ενώ αλυσίδες ή ειδικά ελαστικά χιονιού, χρειάζονται σε ορισμένα σημεία του ορεινού επαρχιακού δικτύου της Κοζάνης, της Φλώρινας, των Γρεβενών και τις Καστοριάς. Από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας συνιστάται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την ολισθηρότητα των δρόμων γιατί οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σε όλη την περιοχή θα είναι αρκετά κάτω του μηδενός.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι είναι υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Χωρίς προβλήματα διεξάγονται οι μετακινήσεις και στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη κ. Χρύσα Ντιντή 40 μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων βρίσκονται στις περιοχές που έχει χιονίσει.

Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στη Θεσσαλονίκη

Κλειστοί παραμένουν ωστόσο, οι δρόμοι για Άγιο Βασίλειο, Ωραιόκαστρο και Χαλκηδόνα, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης και του παγετού που έπληξαν χθες το απόγευμα και το βράδυ τη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης, «οι δρόμοι στις συγκεκριμένες περιοχές παραμένουν κλειστοί μετά από απόφαση της Τροχαίας, ενώ αναμένεται να δοθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας η άδεια στα εκχιονιστικά μηχανήματα να επέμβουν στις περιοχές».

Συγκεκριμένα απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων στην Επαρχιακή οδό Ωραιοκάστρου - Μελισσοχωρίου, στην Επαρχιακή οδό Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου και στην Επαρχιακή οδό Ξηροχωρίου - Προχώματος, στο τμήμα από τη διασταύρωση Βαθυλάκκου - Αγιονερίου έως τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Ξηροχωρίου, Δήμου Χαλκηδόνος.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Στεργιάδη «ανοιχτοί» είναι όλοι οι δρόμοι στην Χαλκιδική, ενώ αλυσίδες χρειάζονται σε ορεινά σημεία του Πολυγύρου και στο οδικό δίκτυο από Αρναία προς Ιερισσό.

Το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση του καιρού, ενώ σύμφωνα με την κ. Στεργιάδη «παγετός πρόκειται να σημειωθεί κατά τις βραδινές ώρες».

Στα λευκά παραμένει η Δυτική Μακεδονία με το οδικό δίκτυο να είναι ανοιχτό, ενώ σε ισχύ είναι οι χθεσινοβραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εκδόθηκαν από την Τροχαία. Η Εγνατία οδός σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαο Συλλίρη, είναι ανοιχτή, όμως, όπως επισημαίνει «οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν στα αυτοκίνητά τους αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες ή να φοράνε χιονολάστιχα».

«Χθες το βράδυ είχαμε μία πολύ δύσκολη νύχτα καθώς το έργο του αποχιονισμού σε πολλές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, δυσχέραιναν οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή», θα σημειώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Συλλίρης

Ήπια ήταν η επέλαση του χιονιά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με το χιόνι να γίνεται αισθητό μόνο σε ορεινές περιοχές. Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜ-Θ Κωνσταντίνο Χουβαρδά, «αλυσίδες χρειάζονται μόνο σε ορεινές περιοχές λόγω του παγετού, ενώ χιονόπτωση σημειώθηκε στη Σαμοθράκη».

