Δικογραφία κατά αγνώστων για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κλοπής μετά το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε το μετά τις 10 το βράδυ στη δεύτερη μαρίνα της Γλυφάδας όπου περίπου 30 νεαρά άτομα επιτέθηκαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής, σε 4 άτομα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό των τριών, ο ένας εκ των οποίων στο κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο.

Τα θύματα ηλικίας 16, 18 και 19 χρονών αφού κατέθεσαν σχετικά με το περιστατικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα μεταφέρθηκαν προληπτικά με ίδια μέσα σε νοσοκομείο.

Από την ΕΛΑΣ σχηματίστηκε δικογραφία κατά αγνώστων για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κλοπής, καθώς κλάπηκε το πορτοφόλι του ενός από τα θύματα.

Πηγή: skai.gr

