Συνεχίζονται για έβδομη συνεχομένη ημέρα οι έρευνες στην περιοχή της τοπικής κοινότητας, Πλουτοχώρι, του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, της Ηλείας, για τον εντοπισμό του 45χρονου οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από ορμητικά νερά χειμάρρου, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Παρά το γεγονός ότι οι πυροσβέστες έχουν ερευνήσει όλες αυτές τις ημέρες τον χείμαρρο της Κόβιτσας, όλα τα σημεία δίπλα από τον χείμαρρο, αλλά και τον γειτονικό ποταμό Αλφειό, δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Στις σημερινές έρευνες μετέχουν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, μία ομάδα με έξι άτομα από την 6η ΕΜΟΔΕ, καθώς και μία ομάδα με τέσσερα άτομα από την 6η ΕΜΑΚ, η οποία διαθέτει και δύο λέμβους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες θα επαναληφθούν στον χείμαρρο της Κόβιτσας, στις παρόχθιες περιοχές, αλλά και στον Αλφειό ποταμό, μέχρι τις εκβολές του.

