Άρειος Πάγος: Δεν έκανε δεκτό αίτημα αγρότη που σκότωνε ζώα με φόλες και ζητούσε να αθωωθεί

Ο 'Αρειος Πάγος απέρριψε αίτηση καταδικασθέντα για δεύτερη φορά, λόγω θανάτωσης ζώων, με την οποία ζητούσε να αναιρεθεί η αρνητική για εκείνον εφετειακή απόφαση.

Ειδικότερα, τα Χριστούγεννα του 2016, δηλητηρίασε 3 μεγάλα σκυλιά, 5 πρόβατα και 1 γίδα, ενώ 4 χρόνια πριν με «καρβαμιδικό εστέρα» που έβαλε μέσα σε τροφές, θανάτωσε 2 μεγάλα σκυλιά και 5 κουτάβια.

Για τα 2 μεγάλα σκυλιά και τα 5 κουτάβια που θανάτωσε καταδικάστηκε το 2017 σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και για τα υπόλοιπα ζώα που δηλητηρίασε μεταγενέστερα το 2022, του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης 16 μηνών με τριετή αναστολή.

Ειδικότερα, ο Ν.Κ. έχει στάβλο που γειτνιάζει με αυτόν του Β.Μ. εκτρέφοντας και οι δύο ζώα, ενώ είχαν συχνά προστριβές μεταξύ τους.

Τον Φεβρουάριο του 2012, ο Ν.Κ. δηλητηρίασε με τροφή που περιείχε «καρβαμιδικό εστέρα» τα σκυλιά του γείτονα, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 2 μεγάλα σκυλιά και 5 κουτάβια. Το 2017, από Τριμελές Εφετείο κηρύχθηκε ένοχος και καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών για τη θανάτωση των 7 σκύλων.

Στην συνέχεια, μεταξύ 23 Δεκεμβρίου 2016 και 1 Φεβρουαρίου 2017, ο Ν.Κ. δηλητηρίασε 3 μεγάλα σκυλιά, 5 πρόβατα και 1 γίδα του γείτονά του.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ιδιοκτήτης των ζώων που δηλητηριάστηκαν, είδε το αυτοκίνητο του Ν.Κ., «που είναι χαρακτηριστικό, καθώς δεν έχει ρεζέρβα πίσω και έχει ένα φανάρι σπασμένο» και στο κάθισμα διέκρινε μια φιγούρα όμοια με αυτή του γείτονα του, που προσέγγισε το στάβλο και έριξε κάτι. Μετά από λίγη ώρα βρήκε δηλητηριασμένα ένα μεγάλο σκύλο και 3 πρόβατα. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε 4 φορές ακόμα, το αμέσως επόμενο διάστημα, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2017.

Ισχυρίστηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης ότι στην επίμαχη περιοχή υπάρχουν αγρότες και τα ζώα δηλητηριάσθηκαν από φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν στις καλλιέργειες, αλλά ο ισχυρισμός του δεν έγινε δεκτός, καθώς όταν δηλητηριάστηκαν τα ζώα ήταν χειμερινή περίοδος, δεν υπήρχαν καλλιέργειες και οι αγρότες δεν ραντίζουν τις καλλιέργειές τους με φυτοφάρμακα.

Ακόμη, επικαλέστηκε ότι το διάστημα (23.12.2016 έως 1.2.2017) που ο γείτονας του ισχυρίζεται ότι έριξε φόλα στα ζώα του, εκείνος βρισκόταν με την οικογένεια του σε κάποιο άλλο χωριό για να περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Όμως, και ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε καθώς αφενός «όπως ο ίδιος κατέθεσε, η σύζυγός του είναι κατάκοιτη και συνακόλουθα είναι δύσκολη η μετακίνησή της» και αφετέρου «ο ίδιος είχε την φροντίδα των ζώων του την οποία, ακόμη και σε τρίτο άτομο, δεν θα μπορούσε να εμπιστευτεί για τόσο χρονικό διάστημα».

Κατόπιν αυτών, ως προς τις θανατώσεις των ζώων τη διετία 2016-2017 καταδικάστηκε για «κακοποίηση (θανάτωση) ζώων κατ' εξακολούθηση και ζωοκτονία κατ' εξακολούθηση» και του επιβλήθηκε η ποινή της φυλάκισης ενός έτους και τεσσάρων μηνών, με τριετή αναστολή, αφού προηγούμενα του αναγνωρίστηκε η ελαφρυντική περίσταση της καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης του.

Προσέφυγε στον Άρειο Πάγο ζητώντας να αναιρεθεί η καταδικαστική για εκείνον απόφαση, καθώς έχει πλημμέλειες και πάσχει από έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Οι αρεοπαγίτες του Ε΄ Ποινικού Τμήματος απέρριψαν την αίτησή του και όλους τους λόγους που προέβαλε, ως αβάσιμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.