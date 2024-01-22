Κλειστές σχολικές μονάδες λόγω παγετού στη Δυτική Μακεδονία

Εξαιτίας του ισχυρού παγετού που επικρατεί στην περιοχή ορισμένα σχολεία στην Δυτική Μακεδονία θα παραμείνουν κλειστά ενώ πολλά θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, με αποφάσεις των Δημάρχων Φλώρινας και Πρεσπών, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ στον δήμο Αμυνταίου τα σχολεία θα λειτουργήσουν μετά τις 10.00 πμ. Κανονικά θα λειτουργήσουν όλοι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στην ΠΕ Φλώρινας.

Στην ΠΕ Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στους δήμους, Εορδαίας και Βελβεντού τα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 10.00 πμ. Στους δήμους Κοζάνης και Βοϊου τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 9.15 πμ.

Οι παιδικοί σταθμοί σε όλους τους δήμους θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο Δήμο Γρεβενών οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 09:15 πμ. ενώ τα εσπερινά λύκεια θα ολοκληρώσουν το ωράριό τους στις 20.00. Στον δήμο Δεσκάτης της ΠΕ Γρεβενών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 9.00 πμ. Όλοι οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στην ΠΕ Καστοριάς οι σχολικές μονάδες στους δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου θα ξεκινήσουν στις 10.00 πμ ενώ τα εσπερινά σχολεία στην Καστοριά θα ολοκληρώσουν τα μαθήματα στις 21.00. Όλοι οι Παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

