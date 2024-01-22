Σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στον Κεραμεικό συμπληρώθηκε το χρυσό δελτίο του Τζόκερ, που έκανε τον κάτοχο του πλουσιότερο κατά 8,1 εκατ. ευρώ μετά την κλήρωση της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, το τυχερό δελτίο κόστισε μόλις 3 ευρώ καθώς ο μεγάλος νικητής συμπλήρωσε τρεις στήλες για να μαντέψει σωστά τους 5+1 αριθμούς.

Σημειώνεται ότι στην κλήρωση της Κυριακής δεν βρέθηκε καμία επιτυχία στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ (5αρια).

Πηγή: skai.gr

