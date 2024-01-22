Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Κιλκίς λόγω του ψύχους.

Με απόφαση του δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Δευτέρα 22 Ιανουαρίου τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δομές ειδικής εκπαίδευσης του δήμου Κιλκίς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν με κύρια χαρακτηριστικά το δριμύ ψύχος και τον παγετό.

Τα σχολικά μαθήματα θα γίνουν με εξ αποστάσεως διδασκαλία (τηλεκπαίδευση) σε συνεργασία των προϊσταμένων των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων με τους διευθυντές των σχολείων. Από την απόφαση εξαιρούνται οι δημοτικοί παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οποίοι θα λειτουργήσουν κανονικά.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα τα σχολεία στα Ριζώματα και το Δημοτικό Τριποτάμου - Ράχης.

Συγκεκριμένα δεν θα λειτουργήσουν:

Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων- Δάσκιου- Σφηκιάς, Νηπιαγωγείο Ριζωμάτων, Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ριζωμάτων, Δημοτικό Σχολείου Τριποτάμου-Ράχης και το Νηπιαγωγείο Τριποτάμου.

Όλα τα άλλα σχολεία του δήμου Βέροιας θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στις 10 το πρωί θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Έδεσσας.

Ειδικότερα, από τον δήμο Έδεσσας ανακοινώθηκε ότι αύριο Δευτέρα 22/01/2024 λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών/τριών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν επικοινωνίας του αρμόδιου αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού με τον δήμαρχο Έδεσσας, Ιωάννη Τσεπκεντζή, όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τού Δήμου να λειτουργήσουν στις 10 το πρωί. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλειστά θα παραμείνουν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, στους δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.

Επιπλέον κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Γρεβενών οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 09:15, ενώ τα Εσπερινά σχολικά Λύκεια θα ολοκληρώσουν το ωράριό τους στις 20:00.

Στον δήμο Δεσκάτης της ΠΕ Γρεβενών όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές.

Στην ΠΕ Καστοριάς οι σχολικές μονάδες στους δήμους Καστοριάς και Άργους Ορεστικού θα ξεκινήσουν στις 10:00, ενώ στον δήμο Νεστορίου οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές. Οι Παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία του δήμου Εορδαίας στην Κοζάνη, εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Στο δήμο Βελβεντού τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 10:00, ενώ στον δήμο Βοΐου στις 09:15. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά εκτός από αυτούς στις Δημοτικές Κοινότητες Λεχόβου και Βαρικού, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

