Πότε πέφτουν οι αργίες και τα τριήμερα του 2024

Τρία τριήμερα αργιών επιφυλάσσει το 2024, όπως δείχνει το ημερολόγιο.

Όλες οι αργίες του 2024

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Δευτέρα 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Σάββατο 6 Ιανουαρίου

Μάρτιος

Καθαρά Δευτέρα:18 Μαρτίου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Δευτέρα 25 Μαρτίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Τετάρτη 1 Μαΐου

Κυριακή Πάσχα: 5 Μαΐου

Δευτέρα του Πάσχα: 6 Μαΐου

Ιούνιος

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 (δεν αποτελεί επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Πέμπτη 15 Αυγούστου 2024

Οκτώβριος

Επέτειος του «Όχι»: Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024

Τα τριήμερα του 2024

Συνολικά το 2024 υπάρχουν 4 τριήμερα.

Το πρώτο τριήμερο είναι την Καθαρά Δευτέρα, το δεύτερο στις 25 Μαρτίου, το τρίτο, για όσους ισχύει, του Αγίου Πνεύματος και το τέταρτο στις 28 Οκτωβρίου, με την επέτειο του «ΟΧΙ».

Πιο συγκεκριμένα οι ημερομηνίες:

16 με 18 Μαρτίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας.

23 με 25 Μαρτίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επέτειος της Επανάστασης του 1821.

22 με 24 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος.

26 με 28 Οκτωβρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Επέτειος του «ΟΧΙ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.