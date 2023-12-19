ΕΟΦ: Επικίνδυνο για την καρδιά συμπλήρωμα διατροφής για τη σεξουαλική λειτουργία

Την προσοχή των καταναλωτών και ειδικά των αντρών εφιστά ο ΕΟΦ αναφορικά με συμπλήρωμα διατροφής προωθείται στο διαδίκτυο για την ενίσχυση της σεξουαλικής λειτουργίας.

Ο ΕΟΦ κατόπιν ενημέρωσης από την Αμερικάνικη Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των Φαρμάκων (FDA), προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος “Magnum XXL 9800”.

Τo συγκεκριμένο προϊόν προωθείται στο διαδίκτυο ως συμπλήρωμα διατροφής για την ενίσχυση της σεξουαλικής λειτουργίας και είναι πιθανόν να έχει διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που διενεργήθηκε, το προϊόν περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη, η παρουσία της οποίας το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο.

Η σιλδεναφίλη συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Υπογραμμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Πηγή: skai.gr

