Κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στην Βουλή τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο, με την οποία καθορίζονται σε ποιες υπηρεσίες και προϊόντα παρατείνεται το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έως τον Ιούνιο του 2024.

Μεταξύ των άλλων προβλέπονται τα εξής:

1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ως ακολούθως:

α. Παρατείνονται και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023 οι διατάξεις για την εφαρμογή:

μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ., για τα οριζόμενα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19,

του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%), αντί του μειωμένου δεκατρία τοις εκατό (13%) που θα ίσχυε από 01.01.2024, για τα οριζόμενα ιατρικά προϊόντα,

του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) για

i) την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και της παράδοσης αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας,

ii) τα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους και

iii) την παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού (εφόσον δεν απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ),

του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%), για:

i) τους απινιδωτές,

ii) τα εισιτήρια κινηματογράφων και

iii) τα οριζόμενα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας.

β. Παρατείνονται και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023 οι διατάξεις για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) για την μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους. Στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους που πραγματοποιείται με Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης Οχήματα (TAXI) ο ανωτέρω μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται έως την 30η Ιουνίου 2024.

γ. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%) εφαρμόζεται έως την οριζόμενη ημερομηνία για τον καφέ, κακάο, τσάι, χαμομήλι και τα λοιπά αφεψήματα, καθώς και στη διάθεση αυτών.

2. Ορίζεται ότι, η είσπραξη και απόδοση προς το Δημόσιο, Φ.Π.Α. με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή που έχει γίνει μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, για υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου κατ' εφαρμογή των άρθρων 143 και 143Α του ν. 4001/2011, καλύπτει πλήρως τη φορολογική υποχρέωση, ως προς τον ΦΠΑ, που γεννήθηκε σε σχέση με τις τιμολογηθείσες υπηρεσίες.

3. α. Επεκτείνεται η αυτοδίκαιη διαγραφή ανεξόφλητων, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών και στα οριζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με το από 28.2.2023 σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

β. Επίσης, επεκτείνεται η κάλυψη που παρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους τραυματίες του δυστυχήματος σε φάρμακα και λοιπές παροχές υγείας.

4. Αναστέλλεται εκ νέου, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα (ισχύει έως 31.12.2023), η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα προϊόντα που διατίθενται από τα εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα, καταστήματα αφορολόγητων ειδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

