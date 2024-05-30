Ο αγαπημένος ηθοποιός, αλλά και ερμηνευτής, Πάνος Μουζουράκης μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις ριζικές αλλαγές που έφερε ο γάμος και το παιδί στη ζωή του αλλά και για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη.

«Δεν έχουμε κάνει ακόμα τη βάφτιση του παιδιού. Θα τη βαφτίσουμε Ευαγγελία – Ελένη. Ονοματοδοσία έχει γίνει. Πήρε τα ονόματα του μπαμπά και της μαμάς μου» είπε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για τις ριζικές αλλαγές στη ζωή του μετά τον ερχομό της κόρης του:

«Τις μπύρες τις πίνω πλέον χωρίς αλκοόλ, έχω σταματήσει να ξενυχτάω. Ξυπνάω στις 7 το πρωί με ένα χεράκι να μου δίνει μπάτσες. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που μου έδωσε.

Ευτυχώς το σώμα μου είναι φτιαγμένο έτσι και ο εγκέφαλός μου, που αν ξεφεύγω μου το σωματοποιεί. Σε κρίσεις πανικού, να μην μπορώ να κινηθώ, να μην μπορώ να σκεφτώ».

Πώς προέκυψε όμως αυτή η γνωριμία έμελλε να αλλάξει τελικά τη ζωή του;

«Έφυγα στα 17 μου από το σπίτι μου, όταν γνώρισα τη Μαριλού όμως, κατάλαβα, ότι ήθελα να γυρίσω σπίτι μου, στην οικογένεια» είπε για τη γυναίκα του και μετά συμπλήρωσε: «Επίσης, είχα φάει την πλύση εγκεφάλου ότι όλα τα κορίτσια είναι κάπως συγκεκριμένα σε αυτή τη γενιά. Όταν τη γνώρισα, κατάλαβα ότι δεν είναι όλα τα κορίτσια έτσι.

Τη γνώρισα σε ένα κουβανέζικο μπαράκι. Πήγα να πιώ ένα ποτό, ήταν σε μια φιλική παρέα, προξενιό έγινε κανονικά».

Όσο για την πρόταση γάμου, αυτή ήταν σίγουρα ευφάνταστη και δημιουργική, όπως και ο ίδιος ως καλλιτέχνης.

«Σκεφτόμουν για την πρόταση γάμου γιατί ήταν ήδη έγκυος η Μαριλού, να της στήσω ένα πάρα πολύ ωραίο κυνήγι θησαυρού για να την εντυπωσιάσω. Αλλά επειδή δεν πρόλαβα να το οργανώσω αυτό, μου ήρθε δεύτερη σκέψη. Αφού υπάρχουν τα Escape Room, σκέφτηκα αυτό».

Και πρόσθεσε συνεχίζοντας: «Προσπαθώ να το οργανώσω και να για να μην φανεί ότι έρχεται από εμένα, παίρνω τον άντρα της κολλητής της, τον Πέτρο Κουσουλό και κάνω τη βλακεία και του λέω να πάρει αυτός τηλέφωνο και είχα ξεχάσει ότι είχα κανονίσει να πάω σε ραπ πάρτι. Και πήγαμε τελικά εκεί.

Και η Ευαγγελία και η Μαριλού ήταν στον τρίτο μήνα. Ήταν τρεις ώρες το escape room. Είχα συνεννοηθεί και με τους ανθρώπους να φτάσουμε πιο εύκολα στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος, παίρνω την μπάλα και της λέω «να το, πάρτο». Το ξεβιδώνει η Μαριλού και λέει: «Έχει ένα κουτάκι εδώ». Την ώρα που μπήκαμε στο escape room, μου λέει η Μαριλού: «Εδώ έπρεπε να κάνεις την πρόταση γάμου». Νόμιζα πως το είχε καταλάβει».

Ενώ αποκάλυψε πως ήταν εκείνος που πρώτος κατάλαβε ότι η Μαριλού είναι έγκυος: «Της το είχα πει εγώ, το υποψιαζόταν βέβαια. Αν και πολύ νωρίς στη σχέση, είχε πέσει στη συζήτηση. Είχα κάνει τον σταυρό μου και είπα Θεέ μου, αν αυτός είναι ο τρόπος να βρω τον ίσιο δρόμο. Ήταν Πρωτοχρονιά, είχαμε πάει με μια φίλη της για φαγητό και όπως βγαίνουμε απέξω, λέει «ελάτε να κάνουμε ένα βιντέακι για το τέλος της χρονιάς» και λέω «α, εύχομαι να είσαι ήδη εδώ μέσα». Και μετά από δύο μέρες βγήκε το τεστ θετικό».

Ενώ με πολύ χιούμορ απάντησε στο γιατί δεν καλεσε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον γάμο του και αποκάλυψε αν θα τον καλέσει στη βάφτιση της κόρης του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.