Στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» μίλησε ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, με τη συζήτηση για την οικονομία και τα προγράμματα των κομμάτων να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Αρχικά, αναφερόμενος στον Στέφανο Κασσελάκη, ο κ. Πατέλης επεσήμανε «πόσο κρίμα είναι ένας νέος άνθρωπος αντί να έχει φρέσκιες ιδέες, να σε κάνει να νομίζεις πως βρίσκεσαι στο 2010 με το "λεφτά υπάρχουν" ή στο 2015 με το "με ένα νόμο κι ένα άρθρο"», για να προσθέσει:

«Είναι σχεδόν προσβολή για όσους πόνεσαν επί ΣΥΡΙΖΑ να μιλάμε ξανά για "λεφτόδεντρα" σχεδόν 10 χρόνια μετά. Το θέμα είναι πώς πηγαίνεις μπροστά. Το 2019 η ανεργία ήταν στο 17%, σήμερα είναι στο 10%. Η ακρίβεια είναι "ο ελέφαντας στο δωμάτιο". Ο πληθωρισμός μπορεί να είναι σωρευτικά στη χώρα μας χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο το ερώτημα είναι άλλο: αν μπροστά σε ένα πρόβλημα δίνεις σταδιακές λύσεις ή λες ότι τα λύνεις όλα με ένα μαγικό ραβδάκι».

«Πολύς κόσμος δεν δίνει σημασία στο πρόγραμμα του κ. Κασσελάκη, γιατί δεν πιστεύει ότι θα εφαρμοστεί ποτέ»

Στη συνέχεια, ο κ. Πατέλης υπογράμμισε ότι στην επιστολή του πρωθυπουργού στη μελλοντική Κομισιόν βασικό αίτημα αποτελεί η απαγόρευση στις πολυεθνικές να κάνουν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον αθέμιτο ανταγωνισμό, θέτοντας το ερώτημα «μια τέτοια επιστολή με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα ή του Στέφανου Κασσελάκη πώς θα τη λαμβάνανε;».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χτίσει την αξιοπιστία του με το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, με το πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου και βέβαια με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αντίθετα, πολύς κόσμος στην πραγματικότητα δεν δίνει σημασία στο πρόγραμμα του κ. Κασσελάκη, γιατί δεν πιστεύει ότι θα εφαρμοστεί ποτέ», ανέφερε χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Τσίπρα 2.0».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ στα τρόφιμα, λέγοντας ότι «δεν είμαστε η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Ισπανίας:

«Το 2019 η Ισπανία είχε χαμηλότερη ανεργία από την Ελλάδα και σήμερα έχει υψηλότερη. Αυτό το λέω, γιατί σημασία έχει να κρινόμαστε από το αποτέλεσμα.

