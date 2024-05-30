Δεν θα περιμένει για πολύ να ανακοινώσει την μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι η ισπανική ομάδα θα προχωρήσει στην επισημοποίηση της απόκτησης του Κιλιάν Εμπαπέ πριν το Euro 2024.

Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού με την Παρί Σεν Ζερμέν λήγει στις 30 Ιουνίου η Ρεάλ Μαδρίτης δεν δεσμεύεται από κάτι και έτσι θα μπορέσει να ανακοινώσει την απόκτησή του πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

«Φουλ συγκέντρωση στο Γουέμπλεϊ και μετά… η ώρα του Κιλιάν», αναφέρει ο Ρομάνο αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ.

