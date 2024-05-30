Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θα ανακοινώσει τον Εμπαπέ πριν το Euro 2024 η Ρεάλ Μαδρίτης

Δεν θα περιμένει να ανακοινώσει την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ η Ρεάλ Μαδρίτης. Θα το κάνει πριν την έναρξη του Euro 2024

Εμπαπέ

Δεν θα περιμένει για πολύ να ανακοινώσει την μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι η ισπανική ομάδα θα προχωρήσει στην επισημοποίηση της απόκτησης του Κιλιάν Εμπαπέ πριν το Euro 2024.

Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού με την Παρί Σεν Ζερμέν λήγει στις 30 Ιουνίου η Ρεάλ Μαδρίτης δεν δεσμεύεται από κάτι και έτσι θα μπορέσει να ανακοινώσει την απόκτησή του πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

«Φουλ συγκέντρωση στο Γουέμπλεϊ και μετά… η ώρα του Κιλιάν», αναφέρει ο Ρομάνο αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark