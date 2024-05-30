Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον Γερουσιαστή Jerry Moran.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, η ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.
Συζητήθηκαν ακόμη θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.
