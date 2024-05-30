Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον Γερουσιαστή Jerry Moran.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, η ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

