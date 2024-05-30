Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, εν αναμονή της ανακοίνωσης οικονομικών στοιχείων που θα δώσουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 10:12 ώρα Ελλάδας, με τις μετοχές των μεταλλευτικών εταιριών να υποχωρούν κατά 1,3%.

Η προσοχή των επενδυτών θα επικεντρωθεί στα στοιχεία για το οικονομικό κλίμα και την ανεργία στην ευρωζώνη που ανακοινώνονται αργότερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

