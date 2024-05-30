Του Χρυσόστομου Τσούφη

Όποιος καεί από τον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι... Προκειμένου να θωρακιστεί -όσο γίνεται περισσότερο- από φαινόμενα... Χαλκίδας, η ΑΑΔΕ εμπλουτίζει το σχέδιο που ήδη υλοποιεί εδώ και μερικά χρόνια για να... ενισχύσει την ακεραιότητα των υπηρεσιών της.

Απόσταση ελεγκτή - ελεγχόμενου

Βασικός στόχος της Αρχής είναι η ελάχιστη δυνατή φυσική επαφή ελεγχόμενων και ελεγκτών ώστε να ελαχιστοποιηθούν και τα κρούσματα διαφθοράς. Γι' αυτό το λόγο:

-Ήδη από το 2022 ο φορολογικός έλεγχος έχει συγκεντρωθεί σε 4 ελεγκτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

-Από το 2025 μάλιστα υποθέσεις της Αττικής θα μπορούν να ελέγχονται από τη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. Και σταδιακά θα υπαχθούν και υποθέσεις της υπόλοιπης επικράτειας.

Στα ελεγκτικά κέντρα ελεγκτές και ελεγχόμενοι συναντώνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και οι συναντήσεις βιντεοσκοπούνται. Επισκέψεις πολιτών σε γραφεία απαγορεύονται. Εντός του έτους αντίστοιχη πρακτική θα ακολουθηθεί και στην υπόλοιπη χώρα.

Ψηφιοποίηση διαδικασιών

Προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των διαπροσωπικών επαφών με τους φορολογούμενους λειτουργεί και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών.



Μέσω στης ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ έχουν διεκπεραιωθεί σχεδόν 5,5εκατ. αιτήματα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσαν επισκέψεις στις κατά τόπους ΔΟΥ.

Για τα πιο απαιτητικά ζητήματα, υπάρχουν και face to face συναντήσεις σε ειδικά κέντρα αρχικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ειδικά διαμορφωμένα για την υποδοχή πολιτών.

Επίσης η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, οι βεβαιώσεις οφειλών και οι επιστροφές φόρου γίνονται κατά κύριο λόγο ψηφιακά. Μέσα από την πλατφόρμα ΜyPROPERTY γίνεται η συντριπτική πλειοψηφία των συνδιαλλαγών που αφορούν τα ακίνητα.

Τελωνεία

Από τις αρχές του έτους προβλέπεται υποχρεωτική κυκλική μετακίνηση των τελωνειακών υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Η εποπτεία των τελωνείων έχει επίσης ενισχυθεί με οικονομικούς επιθεωρητές.

Στα...σκαριά η σύσταση 2 τελωνειακών ελεγκτικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που θα αναλάβουν τον από απόσταση έλεγχο των εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών. Τα ίδια κέντρα θα δίνουν τις εντολές για φυσικό έλεγχο στα κατά τόπους τελωνεία.

Εντατικοποίηση ελέγχων

Από το 2017 έχουν διενεργηθεί μεταξύ άλλων:

-800 έλεγχοι για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα – Σε 146 υποθέσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις\

-747 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης με 41 κρούσματα αδικαιολόγητης προέλευσης περιουσιακών στοιχείων

-355 επιτόπιοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις κατά τόπους υπηρεσίες

450 υπάλληλοι παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στους αρμόδιους εισαγγελείς.

