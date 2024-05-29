Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Ελιάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν καναντέρ κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών πτήσεων έκαναν ρίψεις νερού.

Ωστόσο ένα από τα αεροσκάφη αντί να ρίξει το νερό στη θάλασσα, από λάθος χειρισμό πιθανότατα έπεσε πάνω σε ξενοδοχείο, την ώρα μάλιστα που υπήρχε αρκετός κόσμος στους χώρους καθώς και στην πισίνα.

Δείτε το βίντεο:

Επικράτησε πανικός, καθώς ο κόσμος αιφνιδιάστηκε, ευτυχώς όμως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Την καταγγελία έκανε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Δημήτρης Τσούφης, ο οποίος μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, είπε ότι το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα όταν 12 αεροσκάφη έκαναν δοκιμαστικές ρίψεις νερού στη θάλασσα. «Το τελευταίο αεροσκάφος όταν πετούσε πάνω από το ξενοδοχείο έριξε το νερό προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στην πισίνα και τα μπαλκόνια» είπε ο κ. Τσούφης τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να κάνει προσφυγή αλλά ζητά την ιδιαίτερη προσοχή των αρχών καθώς από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Πηγή: skai.gr

