Της Ιωάννας Μάνδρου

Καταδικαστικός υπήρξε ο εισαγγελέας και στη δίκη που διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας καθώς πρότεινε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Στ. Κωσταρέλος πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για θανατηφόρο σωματική βλάβη τόσο ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου όπου ο Ζάκ Κωστόπουλος δέχθηκε χτυπήματα, όσο και ο μεσίτης που διατηρούσε γραφείο στην περιοχή που έτρεξε και αυτός να συνδράμει στον άγριο ξυλοδαρμό του θύματος.

Σε πρώτο βαθμό και οι δύο κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε 10 κάθειρξη, όπως ο 80 κοσμηματοπώλης δεν είχε οδηγηθεί στη φυλακή λόγω ηλικίας και ήταν έξω με βραχιολάκι.

Τι είπε ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελικός λειτουργός στη σύντομη εισήγηση του επί της ενοχής, υποστήριξε πως τα 23 χτυπήματα που δέχθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος στο κεφάλι ήταν βαριά και συνετέλεσαν καθοριστικά στον θάνατό του.

«Αν και γνώριζαν ότι τα χτυπήματα στο κεφάλι μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, και ενώ είχαν τη δυνατότητα να προβλέψουν το αποτέλεσμα του θανάτου, εν τούτοις επιτέθηκαν με κλωτσιές στο κεφάλι σε βάρος του Ζακ Κωστόπουλου» τόνισε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας: «Οι ισχυρισμοί τους ότι ήταν σε άμυνα ή νομιζόμενη άμυνα δεν ευσταθούν γιατί εκείνοι ήταν έξω από το κατάστημα με ασφάλεια ανάμεσα στον κόσμο και αυτοί έσπασαν το μεγαλύτερο μέρος του τζαμιού, ενώ ο Κωστόπουλος ήταν μόνος του μέσα στο κατάστημα και είχε κληθεί η αστυνομία και ήταν βέβαιη η σύλληψη του».

Ο Στ. Κωσταρέλος αναφέρθηκε αναλυτικά στα όσα προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό, εξηγώντας πως σύμφωνα με το βιντοληπτικο υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις υπήρξε «σκηνικό λιντσαρίσματος».

Όπως περιέγραψε: «Οι κατηγορούμενοι άρχισαν με τα πόδια να σπάνε τη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου και με μένος να τον χτυπάνε στο κεφάλι, το οποίο ταλαντευόταν δεξιά και αριστερά με αποτέλεσμα να προσκρούσει στα τζάμια. Ο ένας τον έσυρε στο πεζοδρόμιο αφού τον αφόπλισε από το μαχαίρι. Τότε ο Ζακ Κωστόπουλος ανέπνεε και είχε τις αισθήσεις τους. Ο ένας τον κλώτσησε συνολικά 9 φορές από τις οποίες οι 5 στο κεφάλι και ο άλλος 5 φορές και οι τρεις στο κεφάλι».

Τέλος, ως αιτία θανάτου ο εισαγγελικός λειτουργός υπέδειξε τις καταθέσεις των ιατροδικαστών που μιλούν για «ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεων του μυοκαρδίου που συνδέονται αιτιωδώς με το θάνατο μέσω μηχανισμού στρες».

Η απόφαση του δικαστηρίου, εφετείου, αναμένεται προσεχώς.

