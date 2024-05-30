Πριν 8 χρόνια, το 2015 η ροκ-μέταλ μπάντα των Disturbed κυκλοφόρησε την απίστευτη, «σκοτεινή» διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Simon & Garfunkel, "The Sound of Silence", προκαλώντας τεράστια αίσθηση.

Τώρα, το επίσημο βίντεο κλιπ της διασκευής των Disturbed ξεπέρασε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Η διασκευή εγκρίθηκε πριν κυκλοφορήσεις από τους ίδιους τους Simon & Garfunkel - μάλιστα, ο Ο Πολ Σάιμον έστειλε με email την έγκρισή του στον τραγουδιστή της μπάντας, Ντέιβιντ Ντρέιμαν.

Το τραγούδι προωθήθηκε από μια συναρπαστική ζωντανή απόδοση στο talk show «Conan» του TBS τον Μάρτιο του 2016, με το βίντεο να έχει 146 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το βίντεο με τις περισσότερες προβολές των Simon & Garfunkel που ερμηνεύουν το τραγούδι έχει 134 εκατομμύρια προβολές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.