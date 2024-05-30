Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση τον Ιούνιο με 97 εργαστήρια και την προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 77 δια ζώσης εργαστήρια σε 56 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 20 διαδικτυακά εργαστήρια.
Τα εργαστήρια αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΔΥΠΑ για τη συστηματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής προετοιμασίας στους πολίτες που αναζητούν εργασία, με στόχο την προετοιμασία τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.
Όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη, στις εξής θεματικές ενότητες:
- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
- Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
- Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
- Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS (νέα θεματική)
- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO (νέα θεματική)
- Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (νέα θεματική)
Δια ζώσης εργαστήρια
Τα 77 δια ζώσης εργαστήρια, διάρκειας 3 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους από τις 9:00 έως τις 11:00 (ώρα έναρξης) στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.
Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στέλνοντας μήνυμα (email) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 (δείτε πίνακα), το οποίο υλοποιεί το εργαστήριο που τους ενδιαφέρει.
Στο κάθε εργαστήριο υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. Η συμμετοχή θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνουν από το ΚΠΑ2, με πληροφορίες.
Πρόγραμμα Δια Ζώσης Εργαστηρίων
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
|
ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
27/6/2024
|
kpaana@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
28/6/2024
|
kpaana@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
27/6/2024
|
kpaath@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
19/6/2024
|
kpamar@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
27/6/2024
|
kpaamp@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
21/6/2024
|
kpaaha@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
27/6/2024
|
kpaaha@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
4/6/2024
|
kpadaf@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
28/6/2024
|
kpaelef@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
18/6/2024
|
kpakal@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
28/6/2024
|
kpalavrio@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
27/6/2024
|
kpamark@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
14/6/2024
|
kpaion@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
19/6/2024
|
kpapal@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
28/6/2024
|
kpapal@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
17/6/2024
|
kpapat@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
20/6/2024
|
kpapat@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
26/6/2024
|
kpapat@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|
13/6/2024
|
kpaper@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
28/06/2024
|
kpaattiki@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
21/6/2024
|
kpaxal@dypa.gov.gr
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|
ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|
17/6/2024
|
kpamartiou@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
18/6/2024
|
kpamartiou@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
28/6/2024
|
tyaridaia@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|
14/6/2024
|
kpaveria@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
28/6/2024
|
kpagianitsa@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|
24/6/2024
|
kpathes@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
25/6/2024
|
kpathes@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
20/6/2024
|
kpakastoria@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
18/6/2024
|
kpakilkis@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|
21/6/2024
|
kpakozani@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
27/6/2024
|
kpakozani@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
28/6/2024
|
kpakozani@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
27/6/2024
|
kpalagada@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|
28/6/2024
|
kpalagada@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
28/6/2024
|
kpamoudan@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
20/6/2024
|
kpaneapoli@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
21/6/2024
|
kpaptolem@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
11/6/2024
|
kpatoumpa@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
27/6/2024
|
kpaflo@dypa.gov.gr
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
|
ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
28/6/2024
|
kpaket@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΩ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
20/6/2024
|
kpakos@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
26/6/2024
|
kpapirea@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
26/6/2024
|
kpaxios@dypa.gov.gr
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
|
ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
12/6/2024
|
kpaarta@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
26/6/2024
|
kpaarta@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|
27/6/2024
|
kpaioa@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
13/6/2024
|
kpaker@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
27/6/2024
|
kpaprev@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
28/6/2024
|
kpaprev@dypa.gov.gr
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|
ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
26/6/2024
|
kpakalampaka@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
13/6/2024
|
kpakarditsa@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
26/6/2024
|
kpalamia@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
28/6/2024
|
kpalamia@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
20/06/2024
|
kpalar@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
21/6/2024
|
kpatrikala@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|
27/6/2024
|
kpatrikala@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
28/6/2024
|
kpatrikala@dypa.gov.gr
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|
ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
25/6/2024
|
kpaagrinio@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
27/6/2024
|
kpaagrinio@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
26/6/2024
|
kpaamaliada@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
27/6/2024
|
kpaargos@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
13/6/2024
|
kpakalamata@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
12/6/2024
|
kpanafplio@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
26/6/2024
|
kpapatra@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
27/6/2024
|
kpapatra@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
27/6/2024
|
kpapyr@dypa.gov.gr
|
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
25/6/2024
|
kpasparti@dypa.gov.gr
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
|
ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
21/6/2024
|
kpaalex@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
28/6/2024
|
kpaalex@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
27/6/2024
|
kpadrama@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|
26/6/2024
|
kpaseres@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
27/6/2024
|
kpaseres@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
28/6/2024
|
kpaseres@dypa.gov.gr
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
|
ΚΠΑ2 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
25/6/2024
|
kpaagios@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ
|
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
|
18/6/2024
|
kpahania@dypa.gov.gr
|
ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ
|
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|
20/6/2024
|
kpahania@dypa.gov.gr
Διαδικτυακά e-εργαστήρια
Τα 20 διαδικτυακά e-εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 31.05.2024 στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.
Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εργαστηρίων
|
06/06/2024
|
09.00-11.00
|
Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
|
11.30-13.30
|
Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
|
07/06/2024
|
09.00-11.00
|
Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
|
11.30-13.30
|
Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
|
12/06/2024
|
09.00-11.00
|
Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
|
11.30-13.30
|
Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
|
13/06/2024
|
09.00-11.00
|
ΚΑΛΟ - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
|
11.30-13.30
|
ΚΑΛΟ - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
|
17/06/2024
|
09.00-11.00
|
Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
|
11.30-13.30
|
Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
|
18/06/2024
|
09.00-11.00
|
Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO
|
11.30-13.30
|
Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO
|
19/06/2024
|
09.00-11.00
|
Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
|
11.30-13.30
|
Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
|
20/06/2024
|
09.00-11.00
|
Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
|
11.30-13.30
|
Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
|
26/06/2024
|
09.00-11.00
|
Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO
|
11.30-13.30
|
Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO
|
27/06/2024
|
09.00-11.00
|
Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS
|
11.30-13.30
|
Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS
Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr
