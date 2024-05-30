Λογαριασμός
ΔΥΠΑ: 97 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Ιούνιο - Οι θεματικές ενότητες, το πρόγραμμα

Όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη,

Work

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση τον Ιούνιο με 97 εργαστήρια και την προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 77 δια ζώσης εργαστήρια σε 56 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 20 διαδικτυακά εργαστήρια.

Τα εργαστήρια αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΔΥΠΑ για τη συστηματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής προετοιμασίας στους πολίτες που αναζητούν εργασία, με στόχο την προετοιμασία τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη, στις εξής θεματικές ενότητες:

  • Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
  • Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
  • Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
  • Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
  • Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
  • Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS (νέα θεματική)
  • Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO (νέα θεματική)
  • Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (νέα θεματική)

Δια ζώσης εργαστήρια

Τα 77 δια ζώσης εργαστήρια, διάρκειας 3 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους από τις 9:00 έως τις 11:00 (ώρα έναρξης) στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα. 

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στέλνοντας μήνυμα (email) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 (δείτε πίνακα), το οποίο υλοποιεί το εργαστήριο που τους ενδιαφέρει.  

Στο κάθε εργαστήριο υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. Η συμμετοχή θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνουν από το ΚΠΑ2, με πληροφορίες.

Πρόγραμμα Δια Ζώσης Εργαστηρίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

27/6/2024

kpaana@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

28/6/2024

kpaana@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

27/6/2024

kpaath@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

19/6/2024

kpamar@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

27/6/2024

kpaamp@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

21/6/2024

kpaaha@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

27/6/2024

kpaaha@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

4/6/2024

kpadaf@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

28/6/2024

kpaelef@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

18/6/2024

kpakal@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

28/6/2024

kpalavrio@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

27/6/2024

kpamark@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14/6/2024

kpaion@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

19/6/2024

kpapal@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

28/6/2024

kpapal@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

17/6/2024

kpapat@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20/6/2024

kpapat@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

26/6/2024

kpapat@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

13/6/2024

kpaper@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

28/06/2024

kpaattiki@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

21/6/2024

kpaxal@dypa.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

17/6/2024

kpamartiou@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

18/6/2024

kpamartiou@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

28/6/2024

tyaridaia@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

14/6/2024

kpaveria@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

28/6/2024

kpagianitsa@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

24/6/2024

kpathes@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

25/6/2024

kpathes@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

20/6/2024

kpakastoria@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

18/6/2024

kpakilkis@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

21/6/2024

kpakozani@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

27/6/2024

kpakozani@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

28/6/2024

kpakozani@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

27/6/2024

kpalagada@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

28/6/2024

kpalagada@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

28/6/2024

kpamoudan@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

20/6/2024

kpaneapoli@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

21/6/2024

kpaptolem@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

11/6/2024

kpatoumpa@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

27/6/2024

kpaflo@dypa.gov.gr

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

28/6/2024

kpaket@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΩ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

20/6/2024

kpakos@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

26/6/2024

kpapirea@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

26/6/2024

kpaxios@dypa.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

12/6/2024

kpaarta@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

26/6/2024

kpaarta@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

27/6/2024

kpaioa@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

13/6/2024

kpaker@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

27/6/2024

kpaprev@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

28/6/2024

kpaprev@dypa.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

26/6/2024

kpakalampaka@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

13/6/2024

kpakarditsa@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

26/6/2024

kpalamia@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

28/6/2024

kpalamia@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

20/06/2024

kpalar@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

21/6/2024

kpatrikala@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

27/6/2024

kpatrikala@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

28/6/2024

kpatrikala@dypa.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

25/6/2024

kpaagrinio@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

27/6/2024

kpaagrinio@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

26/6/2024

kpaamaliada@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

27/6/2024

kpaargos@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

13/6/2024

kpakalamata@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

12/6/2024

kpanafplio@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

26/6/2024

kpapatra@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

27/6/2024

kpapatra@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

27/6/2024

kpapyr@dypa.gov.gr

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

25/6/2024

kpasparti@dypa.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΠΑ2  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

21/6/2024

kpaalex@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

28/6/2024

kpaalex@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

27/6/2024

kpadrama@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

26/6/2024

kpaseres@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

27/6/2024

kpaseres@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

28/6/2024

kpaseres@dypa.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΠΑ2 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

25/6/2024

kpaagios@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

18/6/2024

kpahania@dypa.gov.gr

ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20/6/2024

kpahania@dypa.gov.gr


Διαδικτυακά e-εργαστήρια

Τα 20 διαδικτυακά e-εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 31.05.2024 στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εργαστηρίων

06/06/2024

09.00-11.00

Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα

11.30-13.30

Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο

07/06/2024

09.00-11.00

Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

11.30-13.30

Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

12/06/2024

09.00-11.00

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

11.30-13.30

Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

13/06/2024

09.00-11.00

ΚΑΛΟ - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

11.30-13.30

ΚΑΛΟ - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

17/06/2024

09.00-11.00

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

11.30-13.30

Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

18/06/2024

09.00-11.00

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO

11.30-13.30

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO

19/06/2024

09.00-11.00

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

11.30-13.30

Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

20/06/2024

09.00-11.00

Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

11.30-13.30

Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

26/06/2024

09.00-11.00

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO

11.30-13.30

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO

27/06/2024

09.00-11.00

Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS

11.30-13.30

Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

