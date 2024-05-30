Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση τον Ιούνιο με 97 εργαστήρια και την προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 77 δια ζώσης εργαστήρια σε 56 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 20 διαδικτυακά εργαστήρια.

Τα εργαστήρια αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΔΥΠΑ για τη συστηματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής προετοιμασίας στους πολίτες που αναζητούν εργασία, με στόχο την προετοιμασία τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη, στις εξής θεματικές ενότητες:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα

Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS (νέα θεματική)

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO (νέα θεματική)

Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (νέα θεματική)

Δια ζώσης εργαστήρια

Τα 77 δια ζώσης εργαστήρια, διάρκειας 3 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους από τις 9:00 έως τις 11:00 (ώρα έναρξης) στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στέλνοντας μήνυμα (email) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 (δείτε πίνακα), το οποίο υλοποιεί το εργαστήριο που τους ενδιαφέρει.

Στο κάθε εργαστήριο υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. Η συμμετοχή θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνουν από το ΚΠΑ2, με πληροφορίες.



Πρόγραμμα Δια Ζώσης Εργαστηρίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 27/6/2024 kpaana@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 28/6/2024 kpaana@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 27/6/2024 kpaath@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 19/6/2024 kpamar@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 27/6/2024 kpaamp@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 21/6/2024 kpaaha@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 27/6/2024 kpaaha@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4/6/2024 kpadaf@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 28/6/2024 kpaelef@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 18/6/2024 kpakal@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 28/6/2024 kpalavrio@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 27/6/2024 kpamark@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 14/6/2024 kpaion@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 19/6/2024 kpapal@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 28/6/2024 kpapal@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 17/6/2024 kpapat@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20/6/2024 kpapat@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 26/6/2024 kpapat@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 13/6/2024 kpaper@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 28/06/2024 kpaattiki@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 21/6/2024 kpaxal@dypa.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 17/6/2024 kpamartiou@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 18/6/2024 kpamartiou@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 28/6/2024 tyaridaia@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 14/6/2024 kpaveria@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 28/6/2024 kpagianitsa@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 24/6/2024 kpathes@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 25/6/2024 kpathes@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 20/6/2024 kpakastoria@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 18/6/2024 kpakilkis@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 21/6/2024 kpakozani@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 27/6/2024 kpakozani@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 28/6/2024 kpakozani@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 27/6/2024 kpalagada@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 28/6/2024 kpalagada@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 28/6/2024 kpamoudan@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 20/6/2024 kpaneapoli@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 21/6/2024 kpaptolem@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 11/6/2024 kpatoumpa@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 27/6/2024 kpaflo@dypa.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 28/6/2024 kpaket@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΩ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 20/6/2024 kpakos@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 26/6/2024 kpapirea@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 26/6/2024 kpaxios@dypa.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/6/2024 kpaarta@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 26/6/2024 kpaarta@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 27/6/2024 kpaioa@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 13/6/2024 kpaker@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 27/6/2024 kpaprev@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 28/6/2024 kpaprev@dypa.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 26/6/2024 kpakalampaka@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13/6/2024 kpakarditsa@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 26/6/2024 kpalamia@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 28/6/2024 kpalamia@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 20/06/2024 kpalar@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 21/6/2024 kpatrikala@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 27/6/2024 kpatrikala@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 28/6/2024 kpatrikala@dypa.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 25/6/2024 kpaagrinio@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 27/6/2024 kpaagrinio@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 26/6/2024 kpaamaliada@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 27/6/2024 kpaargos@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 13/6/2024 kpakalamata@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/6/2024 kpanafplio@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 26/6/2024 kpapatra@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 27/6/2024 kpapatra@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 27/6/2024 kpapyr@dypa.gov.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 25/6/2024 kpasparti@dypa.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 21/6/2024 kpaalex@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 28/6/2024 kpaalex@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 27/6/2024 kpadrama@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 26/6/2024 kpaseres@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 27/6/2024 kpaseres@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 28/6/2024 kpaseres@dypa.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΠΑ2 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 25/6/2024 kpaagios@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 18/6/2024 kpahania@dypa.gov.gr ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20/6/2024 kpahania@dypa.gov.gr



Διαδικτυακά e-εργαστήρια

Τα 20 διαδικτυακά e-εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 31.05.2024 στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εργαστηρίων

06/06/2024 09.00-11.00 Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα 11.30-13.30 Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο 07/06/2024 09.00-11.00 Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό 11.30-13.30 Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη 12/06/2024 09.00-11.00 Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας 11.30-13.30 Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη 13/06/2024 09.00-11.00 ΚΑΛΟ - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 11.30-13.30 ΚΑΛΟ - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 17/06/2024 09.00-11.00 Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας 11.30-13.30 Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη 18/06/2024 09.00-11.00 Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO 11.30-13.30 Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO 19/06/2024 09.00-11.00 Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας 11.30-13.30 Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό 20/06/2024 09.00-11.00 Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό 11.30-13.30 Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη 26/06/2024 09.00-11.00 Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO 11.30-13.30 Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO 27/06/2024 09.00-11.00 Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS 11.30-13.30 Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

Πηγή: skai.gr

