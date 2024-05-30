Κατά του περιφερειάρχη Καμπανίας, Βιντσέντσο Ντε Λούκα, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «μ@@@η», «ξεσπάθωσε» η Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξή της στο κανάλι της εφημερίδας Corriere della Sera.

«Είμαι εκείνη η μ@@@η η Μελόνι. Πώς είστε;» είχε δηλώσει στον περιφερειάρχη η Ιταλίδα πρωθυπουργός επισκεπτόμενη την Καμπανία, φέρνοντάς τον σε έκδηλη αμηχανία.

«Ο Ντε Λούκα δεν χρησιμοποίησε τη λέξη αυτή ποτέ, με κανέναν άλλον. Το όλο μήνυμα που στέλνει είναι ότι οι γυναίκες μπορούν να προπηλακίζονται επειδή είναι αδύναμες. Δεν είμαστε αδύναμες. Στην πραγματικότητα, οι αδύναμοι είναι αυτοί που κάνουν μπούλινγκ, οι οποίοι φέρονται με ασέβεια πίσω από την πλάτη σου, αλλά όταν τους αντιμετωπίζεις, σταματούν» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μελόνι.

«Οι γυναίκες πλέον δεν πρέπει να υπομένουν, τέλειωσε η περίοδος αυτή. Περιμένω, τέλος, να ακούσω μια σχετική παρέμβαση και από τις φεμινίστριες» πρόσθεσε δηκτικά η Μελόνι.

Μαρίν Λεπέν και Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

«Η πορεία της Μαρίν Λεπέν είναι ενδιαφέρουσα. Σε αυτή την νομοθετική περίοδο, ορισμένες φορές βρεθήκαμε σύμφωνες», δήλωσε ακόμα η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά την σχέση της με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε:

«Εγώ είμαι η πρωθυπουργός της Ιταλίας και εκείνη είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν χρέος μου να δουλέψω μαζί της. Αλλά είμαι και η πρόεδρος των Ευρωπαίων Συντηρητικών, εργάζομαι για να δημιουργήσω μια πλειοψηφία εναλλακτική στην αριστερά και στην πλειοψηφία "ουράνιο τόξο". Έχω ξεκινήσει διάφορες επαφές».

Ερωτηθείσα αν υπάρχει κάποιος υποψήφιος που θα προτιμούσε για την προεδρία της Κομισιόν, η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε: «Εγώ έχω υπόψη μου ένα όνομα. Αλλά δεν ξεκινάμε από το όνομα, πρέπει να ξεκινήσουμε από την σύνθεση της πλειοψηφίας. Μόνον έτσι αποφεύγονται οι πλειοψηφίες "ουράνιο τόξο"».

Σε σχέση με την στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για να συνεχίσει η Ουκρανία να χαίρει στρατιωτικής στήριξης, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης είναι της άποψης ότι «η καταλληλότερη λύση είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία αποτελεσματικά αντιαεροπορικά συστήματα, κάτι που έχει κάνει και η Ιταλία με το σύστημα Samp-T, χωρίς να κινδυνεύσουμε να κορυφωθεί, ανεξέλεγκτα η ένταση».



