Brad Pitt-George Clooney: Ενώνουν τις δυνάμεις τους στην κωμωδία δράσης «WOLFS»

Ο Μπραντ Πιτ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι δύο μοναχικοί «λύκοι» που αναγκάζονται να συνεργαστούν αφού τους ανατίθεται η ίδια αποστολή στη νέα τους ταινία δράσης με τίτλο «WOLFS» των Sony Pictures Entertainment και Apple Original Films.

Είναι μία νέα συνεργασία των βραβευμένων με Όσκαρ ηθοποιών μετά από 16 χρόνια από την ταινία των αδερφών Κοέν «Burn After Reading». Στο πλευρό τους πρωταγωνιστούν οι Όστιν 'Αμπραμς, Έιμι Ράιαν και Πούρνα Τζαγκανάθαν, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζον Γουάτς.

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τον Κλούνεϊ να υποδύεται έναν εγκληματία του υποκόσμου ο οποίος φοράει γάντια για να εξαφανίσει ένα πτώμα. «Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να κάνει αυτό που κάνω εγώ» λέει στο τρέιλερ ο διάσημος πρωταγωνιστής. Ωστόσο, εκπλήσσεται και απογοητεύεται όταν σε δευτερόλεπτα εμφανίζεται απροσδόκητα ο Πιτ με την ίδια αποστολή.

Οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται και στην παραγωγή μέσω των εταιρειών τους «Plan B Productions» και «Smokehouse Pictures» σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.