Για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση: είτε σου αρέσει, είτε όχι! Αυτή την περίοδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο να μη πέφτεις πάνω σε λίστες ρομαντικών ταινιών, όπως αυτή εδώ. Μόνο που στην συγκεκριμένη, βάλαμε τα δυνατά μας για να μην είναι άλλη μια πανομοιότυπη λίστα rom com ταινιών που όλοι έχουμε δει και θυμόμαστε.

Συγκεντρώσαμε 10 ρομαντικές ταινίες από τις πλατφόρμες του Netflix, του Cinobo, του Disney+ και του Ertflix που δεν αποτελούν την πρώτη σκέψη των περισσότερων, για να συγκινηθείτε, να κλάψετε και να γελάσετε.

6 Years της Hannah Fidell: Netflix

Πλοκή: Η Melanie και ο Daniel είναι μαζί εδώ και έξι χρόνια. Οι νέες προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον τους, θα προκαλέσουν αναταραχή στην σχέση τους αλλά και στο μέλλον που από κοινού σχεδίαζαν.

Πρωταγωνιστεί η Taissa Farmiga, κυρίως γνωστή μέσα από την σειρά «American Horror Story», και ο Ben Rosenfield. Ήδη από την υπόθεση καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι μια ρεαλιστική ιστορία για τις πρώτες σχέσεις, μια ιστορία που σχεδόν όλοι γνωρίζουμε κάποιον που την έχει βιώσει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

The Aftermath του James Kent: Disney+

Πλοκή: Η Rachel καταφθάνει από την Αγγλία στο Αμβούργο λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να επανενωθεί με τον σύζυγό της, τον συνταγματάρχη Lewis. Ωστόσο, το ζευγάρι θα αναγκαστεί να μείνει με τον Γερμανό Stefan και την κόρη του. Μέσα στην ταραχή που άφησε πίσω του ο πόλεμος, η Rachel και ο Stefan θα έρθουν πιο κοντά.

Πρωταγωνιστούν η Keira Knightley, ο Alexander Skarsgård και ο Jason Clarke σε αυτό το ερωτικό τρίγωνο στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το τραύμα, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των καταστάσεων και η προσπάθεια να επιστρέψουν συναισθήματα και σχέσεις προπολεμικές, είναι μερικά από τα στοιχεία που δίνουν ώθηση και ουσία στην συγκεκριμένη ιστορία.

West Side Story του Steven Spielberg: Disney+

Πλοκή: Ο Tony ερωτεύεται την Maria αλλά τα εμπόδια για να είναι μαζί είναι πολλά καθώς είναι μέλη δύο αντίπαλων συμμοριών της Νέας Υόρκης.

Πρωταγωνιστεί η Rachel Zegler, στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο, και ο Ansel Elgort. Πρόκειται για τη δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μιούζικαλ του Jerome Robbins του 1957- η πρώτη ήταν το 1961 από τους Jerome Robbins και Robert Wise. Την μουσική υπογράφει ο Leonard Bernstein και τους στίχους ο Stephen Sondheim. Άλλωστε, για τους λάτρεις των μιούζικαλ, αυτό ενέχει μια κλασική ερωτική ιστορία.

