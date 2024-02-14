Η Φίνος Φιλμ, με αφορμή την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δημιούργησε ένα ακόμα βίντεο από σκηνές του παλαιού κινηματογράφου οι οποίες περιέχουν μεγάλη δόση ρομαντισμού, όπως επιβάλλει και η μέρα.

Άλλωστε η «γιορτή των ερωτευμένων» δεν θα μπορούσε να λείψει από την εν λόγω νοσταλγική «λίστα», καθώς ο έρωτας αποτέλεσε βασικός πρωταγωνιστής σε πληθώρα ταινιών της περιόδου.

«Το βέλος του έρωτα.. τι γλυκό τσίμπημα είναι αυτό πανάθεμά το! Ερωτευμένοι όλο το χρόνο, όχι μόνο σήμερα», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Finos Film. Στο βίντεο βλέπουμε αποσπάσματα από τις ταινίες «Ένα Κορίτσι για Δύο», «Ο Ατσίδας», «Κορίτσια για Φίλημα», «Αμόκ», «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», «Η Λίζα και η Άλλη», «Ορατότης Μηδέν», «Ο Τσαρλατάνος» και «Η Ωραία του Κουρέα», με τον έρωτα να εκφράζεται με χιούμορ και ρομαντισμό μέσα από αγαπημένους πρωταγωνιστές.

Πηγή: skai.gr

