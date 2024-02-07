Με κάμερες ενσωματωμένες στις στολές τους, τις γνωστές και ως bodyworn cameras, θα είναι οι αστυνομικοί στο αυριανό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Την εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης σε στολές αστυνομικών είχε ήδη ανακοινώσει η ΕΛΑΣ προ ημερών.

Με νέα ανακοίνωση η αστυνομία ενημερώνει ότι αύριο οι αστυνομικοί θα χρησιμοποιήσουν τις φορητές κάμερες κατά την υλοποίηση , του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων που περικλείεται από τις Λεωφόρους / Οδούς: : Πλατεία Ομονοίας – Αθηνάς – Ερμού – Αιόλου – Αδριανού – Ναυάρχου Νικοδήμου – Σουρή – Βασ. Αμαλίας – Βασ. Σοφίας – Σέκερη – Σόλωνος – Χαρ. Τρικούπη – Καλλιδρομίου – Σπ. Τρικούπη – Μετσόβου – 28ης Οκτωβρίου/Πατησίων – Πανεπιστημίου – Πλατεία Ομονοίας, από την 09:30 έως την 19:00 ώρα της Πέμπτης 08/02/2024.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας



Εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του Π.Δ. 75/2020 από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων/Δ.Α.Α., κατά την υλοποίηση από στελέχη των Υπηρεσιών τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο πλαίσιο δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης στην Αθήνα, την Πέμπτη 08/02/2024

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι με τις υπ’ αριθμ. 7512/3/502-α΄ και 7512/3/503 από 07/02/2024 Αποφάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίστηκε η εγκατάσταση και λειτουργία φορητών συστημάτων επιτήρησης του Π.Δ. 75/2020, από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (κάμερες χειρός) και την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων/Δ.Α.Α. (κάμερες που εφαρμόζουν στο σώμα – bodyworncameras), κατά την υλοποίηση από στελέχη των Υπηρεσιών τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο πλαίσιο δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων που περικλείεται από τις Λεωφόρους / Οδούς: : Πλατεία Ομονοίας – Αθηνάς – Ερμού – Αιόλου – Αδριανού – Ναυάρχου Νικοδήμου – Σουρή – Βασ. Αμαλίας – Βασ. Σοφίας – Σέκερη – Σόλωνος – Χαρ. Τρικούπη – Καλλιδρομίου – Σπ. Τρικούπη – Μετσόβου – 28ης Οκτωβρίου/Πατησίων – Πανεπιστημίου – Πλατεία Ομονοίας, από την 09:30 έως την 19:00 ώρα της Πέμπτης 08/02/2024.

