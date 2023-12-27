Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με εορταστικό ωράριο ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι την Πρωτοχρονιά

Μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31/12, θα παραμείνουν ανοιχτά

Αγορά

Με εορταστικό ωράριο ανοίγουν ξανά σήμερα Τετάρτη 27/12 τα καταστήματα μετά την αργία των Χριστουγέννων.

Μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31/12, θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ κλειστά θα είναι την Πρωτοχρονιά και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο, έχει ως εξής:

  • Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00
  • Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00
  •  Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00
  • Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 09:00 – 18:00
  •  Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 11:00 – 18:00
  •  Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024 Αργία

ωραριο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εορταστικό ωράριο Πρωτοχρονιά καταστήματα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark