Με εορταστικό ωράριο ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι την Πρωτοχρονιά

Με εορταστικό ωράριο ανοίγουν ξανά σήμερα Τετάρτη 27/12 τα καταστήματα μετά την αργία των Χριστουγέννων.
Μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31/12, θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ κλειστά θα είναι την Πρωτοχρονιά και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024.
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο, έχει ως εξής:
- Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00
- Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00
- Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00
- Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 09:00 – 18:00
- Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 11:00 – 18:00
- Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024 Αργία
Πηγή: skai.gr
