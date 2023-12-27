Με εορταστικό ωράριο ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι την Πρωτοχρονιά

Με εορταστικό ωράριο ανοίγουν ξανά σήμερα Τετάρτη 27/12 τα καταστήματα μετά την αργία των Χριστουγέννων.

Μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31/12, θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ κλειστά θα είναι την Πρωτοχρονιά και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο, έχει ως εξής:

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 09:00 – 18:00

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 11:00 – 18:00

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024 Αργία

