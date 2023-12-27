Τροποποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στα ωράρια λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για την περίοδο των εορτών.

Τροποποιήσεις στις Γραμμές 1,2 & 3 του Μετρό.

Γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ)

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 6′ μεταξύ 7:00-10:00, 15:00-18:00, ανά 7,5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:00. Οι συρμοί θα αποσυρθούν γύρω στις 23:00.

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 6′ μεταξύ 7:00-10:00, 15:00-18:00, ανά 7,5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 - 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 2 του Μετρό θα είναι ως εξής:

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 4,5′ μεταξύ 7:30-11:00 και 13:30-17:30, ανά 5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 6:00-20:30, ανά 7′ μεταξύ 20:30-22:00, ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες. Κανονικά η παράταση του ωραρίου το βράδυ.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια από τις 23:00.

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 10′.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 4,5′ μεταξύ 7:30-11:00 και 13:30-17:30, ανά 5′ τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 6:00-20:30, ανά 7′ μεταξύ 20:30-22:00, ανά 10′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 10′.

Γραμμή 3 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του Μετρό θα έχουν ως εξής:

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 5′ μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6′ μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7′ μεταξύ 20:00-22:00, ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες. Κανονικά η παράταση του ωραρίου το βράδυ.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023:

Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια από τις 23:00.

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 12′.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 7′ μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 5′ μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6′ μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7′ μεταξύ 20:00-22:00, ανά 9′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024:

Δρομολόγια ανά 9′.

Τα δρομολόγια του Αεροδρομίου δεν θα αλλάξουν κατά τις παραπάνω μέρες αλλά την παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Τροποποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στα ωράρια λειτουργίας και των τραμ τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Συγκεκριμένα:

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου ως Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ μετά τις 22:00. Κανονικά η παράταση του ωραρίου τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ μεταξύ 22:00-23:00, οι συρμοί θα αποσυρθούν γύρω στις 23:00

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη 2 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ μεταξύ 22:00-23:00

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 15′

