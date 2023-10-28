Με εκδηλώσεις μνήμης γιόρτασαν οι ομογενείς στην Αλβανία την Επέτειο του «ΟΧΙ»

Με εκδηλώσεις μνήμης στο ιστορικό Ελληνικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο των Ελλήνων πεσόντων του έπους του '40 στους Βουλιαράτες, γιορτάστηκε σήμερα το ελληνικό έπος του 40 και το ΟΧΙ.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό Γεώργιος Κώτσηρας ενώ παρέστησαν και υψηλόβαθμα στρατιωτικά στελέχη του ΓΕΕΘΑ.

Την αλβανική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο περιφερειάρχης Αργυροκάστρου Οδισέ Κότε και παρέστησαν αντίστοιχα εκπρόσωποι του αλβανικού Επιτελείου Στρατού. Παραβρέθηκαν επίσης εκατοντάδες Έλληνες , μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία και τοπικοί άρχοντες, μεταξύ αυτών και ο επίτομος πρόξενος της Ιταλίας στο Αργυρόκαστρο, Θεόδωρος Μπιλιούσης.

Για την ελληνική πλευρά, οι εκδηλώσεις τιμής για το ΟΧΙ ξεκίνησαν νωρίτερα στο άλλο μεγάλο νεκροταφείο της Κλεισούρας.

Μετά τη θεία λειτουργία στους αντίστοιχους ναούς της Μονής του Αγίου Νικολάου στην Κλεισούρα και του Αγίου Αθανασίου στους Βουλιαράτες, ακολούθησαν επιμνημόσυνες δεήσεις και κατάθεση στεφάνων.

Χαιρετίζοντας στις εκδηλώσεις ο κ. Κώτσηρας ανέφερε πως «σαν σήμερα, 83 χρόνια πριν, η ελπίδα νίκησε το φόβο. Οι πρόγονοί μας, υπερασπιζόμενοι τις διαχρονικές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, έδωσαν γενναία μάχη υπέρ των υψηλών ιδανικών που οι Έλληνες έχουμε κληροδοτήσει στην ανθρωπότητα» .

Απευθυνόμενος στην ελληνική εθνική μειονότητα, ο υφυπουργός τόνισε ότι η διαχρονική παρουσία της συνιστά «τον θεματοφύλακα της ιστορίας και των παραδόσεων του Ελληνισμού» στην Αλβανία. «Η Ελλάδα ήταν και θα είναι πάντα δίπλα σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε την ελληνική στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των προαπαιτούμενων.

«Σ΄ αυτό το πλαίσιο είπε συγκεκριμένα αναμένουμε και εμείς την επίλυση του θέματος του Φρέντυ Μπελέρη, σε πνεύμα συνεργασίας και καλής διάθεσης ώστε να σταματήσει να σκιάζει περαιτέρω τις μεταξύ μας σχέσεις. Ο Φρέντυ Μπελέρη πρόσθεσε, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας. Πρόκειται για δικαίωμά του που πηγάζει από την αλβανική συνταγματική τάξη και από τους κανόνες του κράτους δικαίου.»

Ο Έλληνας υφυπουργός ευχαρίστησε την αλβανική πλευρά για τη συνεργασία στον εντοπισμό, εκταφή, ταυτοποίηση και ταφή των Ελλήνων πεσόντων του Έπους του 40.

«Λόγω αυτή της ακούραστης πολύχρονης δουλειάς σήμερα τα οστά άνω των 1500 Ελλήνων πεσόντων έχουν ταυτιστεί και αναπαύονται εν΄ ειρήνη στα δύο ελληνικά στρατιωτικά νεκροταφεία της Κλεισούρας και του Βουλιαρατιού».

Εκδηλώσεις μνήμης και περηφάνιας οργάνωσαν όλες αυτές τις μέρες μαθητές των σχολείων, πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλες τοπικές οργανώσεις της μειονότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.