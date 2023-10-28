Συνελήφθησαν διακινητές στον Έβρο

Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Έβρου από τους αστυνομικούς, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, φέρονται να επιχείρησαν να προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας, μη νόμιμους μετανάστες.

Ειδικότερα, ο πρώτος διακινητής οδηγώντας φορτηγό με ρυμουλκούμενο, έφτασε χθες το μεσημέρι στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων Έβρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και με τη συνδρομή αξιωματούχου του Frontex, ο οποίος είναι χειριστής σκύλου, παρουσία και τελωνειακών, αποκαλύφθηκε ότι ο δράστης είχε κρύψει μέσα στο ρυμουλκούμενο, πέντε μη νόμιμους μετανάστες, με σκοπό να τους μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης και το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

