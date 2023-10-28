Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες αστικού λεωφορείου στην Αρτέμιδα, όταν άνδρας σε κατάσταση αμόκ άρχισε να σπάει τζάμια, φωνάζοντας: «Θα σας σκοτώσω όλους».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο άνδρας ανέβηκε στο λεωφορείο στην 5η στάση Βραυρώνας και λίγα λεπτά αργότερα άρχισε να βανδαλίζει το όχημα.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι σε προηγούμενο δρομολόγιο δεν τον είχαν αφήσει να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.

Ο οδηγός προσπάθησε αρχικά να τον ηρεμήσει, αλλά όταν διαπίστωσε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, ζήτησε από όλους τους υπόλοιπους επιβάτες να κατέβουν από το όχημα και τερμάτισε το δρομολόγιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.