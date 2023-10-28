Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σχετικά με τους αστυνομικούς που έχουν διατεθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω ελλείψεων αστυνομικών , το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση όπου δίνει διευκρινήσεις σχετικά με τους αστυνομικούς που έχουν διατεθεί για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

-Όλοι οι αερολιμένες της χώρας -και ο Διεθνής αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»- κάθε χρόνο, την θερινή περίοδο, ενισχύονται με επιπλέον αστυνομικό προσωπικό καθώς και με Δόκιμους Αστυφύλακες, οι οποίοι παραμένουν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, όταν και λήγει η θερινή περίοδος.

-Συγκεκριμένα για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τη φετινή θερινή περίοδο η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών ενισχύθηκε με 67 αστυνομικούς από διάφορες υπηρεσίες και 164 Δόκιμους Αστυφύλακες -περισσοτέρους από κάθε άλλη χρονιά- οι οποίοι επέστρεψαν στις Σχολές μετά το τέλος της περιόδου.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρατηρείται μεγάλος αριθμός -αρκετά μεγαλύτερος από προηγούμενες χρονιές- αφίξεων και αναχωρήσεων. Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε ενίσχυση με 50 επιπλέον αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με τη λήξη της θερινής περιόδου.

-Σε αυτή την μεταβατική περίοδο θα παρατηρηθούν, όπως είναι φυσικό, κάποιες καθυστερήσεις. Ξεκαθαρίζεται, ωστόσο, ότι γίνονται προσπάθειες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, καθώς παράλληλα υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις σε διαφορετικά πεδία όπως είναι η ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, των Αστυνομικών Τμημάτων, των Τμημάτων Τροχαίας καθώς και των Τμημάτων Ασφαλείας.»

