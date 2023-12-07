Ο Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει δεκτός στις 11.30 από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η συνάντηση με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί όχι στο γραφείο της, αλλά στη μεγάλη αίθουσα, τη λεγόμενη Αίθουσα Διαπιστευτηρίων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα περιμένει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου για να τον υποδεχτεί. Εν συνεχεία θα περπατήσουν μαζί στο προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να φτάσουν στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η συνάντηση.

Η αποστολή που συνοδεύει τον Τούρκο πρόεδρο και το επιτελείο της Προέδρου της Δημοκρατίας θα αποχωρήσουν προκειμένου να τους αφήσουν να κάνουν μια τετ α τετ συζήτηση οι δυο τους και όταν αυτή ολοκληρωθεί θα εξέλθουν από την Αίθουσα Διαπιστευτηρίων κι ο Τούρκος Πρόεδρος θα υπογράψει στο βιβλίο των επισκεπτών.

Εν συνεχεία ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να διανύσει αυτά τα λίγα μέτρα που χωρίζουν τα δύο κτίρια, προκειμένου να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου - στις 12.15 - για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και ο κ. Ερντογάν θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον τόσο από τα ελληνικά όσο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 10 δημοσιογράφοι και φυσικά οι αντίστοιχες κάμερες και τεχνικοί θα συνοδεύουν τον Τούρκο πρόεδρο από τη γείτονα χώρα.

Η Πρόεδρος Δημοκρατίας γύρισε χθες από τη Βιέννη, όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, έπειτα από πρόσκληση του Αυστριακού ομόλογού της , όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, το κλίμα ηρεμίας που επικρατεί τον τελευταίο καιρό ευνοεί τις προσπάθειες για εξεύρεση κοινών τόπων συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Παράλληλες συναντήσεις

Νωρίτερα , στις 11.30 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντησδη με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης , στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης και Α. Παπαδόπουλου με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δ. Καιρίδης, Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρ. Στυλιανίδης με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια , η υπουργός Τουρισμού Ο. Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λ. Μενδώνη με τον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Ερσόι και ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης με τον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του κ.Ερντογάν πραγματοποιούνται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης), σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την απαγόρευση συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Πηγή: skai.gr

