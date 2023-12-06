Έως και 5 βαθμούς κάτω η θερμοκρασια τις επόμενες ημέρες

«Σαν να καταλαβαίνουμε Χειμώνα» τις επόμενες μέρες, ως φαίνεται αφού κατά 5 περίπου βαθμού αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία σύμφωνα με ανάρτηση του διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά στο twitter.

«Κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού η πτώση της θερμοκρασίας Παρασκευή και Σάββατο κατά 5 περίπου βαθμούς Κελσίου.Ενισχυμένοι βοριάδες στα 6 με 7 μποφόρ από ΠαρασκευήΛίγα χιόνια κεντρικά και βόρεια ορεινά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός αύριο θα έχει νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς, στα κεντρικά τους 16 και στη νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-12-2023

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα στα νοτιοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Λϊγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στη δυτική Μακεδονία.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες στα παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 6 με 8 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-12-2023

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στα θαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση στα ηπειρωτικά τμήματα από το μεσημέρι.

Τα φαινόμενα τοπικά στο Αιγαίο πιθανό να είναι έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Εύβοιας και πιθανώς πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως και τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά και τη δυτική Μακεδονία παροδικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια τμήματα του Αιγαίου από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -01 (μείον 1) έως 10 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 04 έως 13, στη δυτική χώρα, στα νότια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από 05 έως 15 με 16 και μόνο στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-12-2023

Στην ανατολική χώρα προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και πιθανόν ημιορεινές περιοχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στο Αιγαίο. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-12-2023

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως στο Αιγαίο, όπου ενδέχεται να σημειωθούν σποραδικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-12-2023

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.



