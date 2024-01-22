Λογαριασμός
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 22 Ιανουαρίου

Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

εορτολόγιο

Τη μνήμη του Αγίου Αναστασίου του Πέρση, του Αγίου Τιμοθέου Αποστόλου, του Οσίου Ιωσήφ του Ηγιασμένου και του Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτη τιμούμε σήμερα, 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν οι: Αναστάσιος, Αναστάσης, Ανέστης, Τάσος, Αναστασία, Τασία, Νατάσα - Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη

