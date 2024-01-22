Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και στα ανατολικά φθάνουν κατά τόπους, σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα 9 μποφόρ. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού δεν εκτελούνται τα δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Πάχη Μεγάρων-Σαλαμίνα, Πέραμα-Σαλαμίνα, Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα και Ρίο-Αντίρριο.

Στη γραμμή Βόλος-Σποράδες τα δρομολόγια θα εκτελεστούν μετά τις 10:30.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων που θα υπάρξουν, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

