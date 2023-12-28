Μαζί για το παιδί: Προσφέρει το πρώτο πρωϊνό του χρόνου σε 632 παιδιά σε όλη την Ελλάδα

Το «Μαζί για το Παιδί» υλοποιεί και φέτος τη δράση «Βreakfast Βoxes» προσφέροντας το πρώτο πρωϊνό του χρόνου σε 632 παιδιά φορέων παιδικής προστασίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μια πρωτοβουλία του «Μαζί για το Παιδί», που υλοποιείται από το 2019 και έχει ως στόχο την ανάδειξη και την καλλιέργεια της έννοιας της προσφοράς στη νέα γενιά.

Τα παιδιά για τα παιδιά!

Πρωταγωνιστές της δράσης «Βreakfast Βoxes» είναι τα παιδιά.

Μαθητές και μαθήτριες σχολείων προμηθεύονται είδη πρωινού, τα συσκευάζουν, τα διακοσμούν και μαζί με τις ευχές τους τα παραδίδουν στο «Μαζί για το Παιδί», το οποίο με τη σειρά του εξασφαλίζει την έγκαιρη αποστολή τους σε παιδιά, σε όλη τη χώρα, για να τα γευτούν την πρωτοχρονιά.

Πολλοί από τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις ημέρες των εορτών, επισκέπτονται την αποθήκη του «Μαζί για το Παιδί» πλημμυρίζοντάς την με γέλια και φωνές, για να ετοιμάσουν επί τόπου τα «Breakfast Boxes» και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις του οργανισμού.

Λίγο πριν αποχωρήσουν, ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν με μία λέξη αυτό που ένιωσαν συμμετέχοντας σε αυτή την πρωτοβουλία. «Αγάπη», «χαρά» και «περηφάνια» ήταν μερικές από τις λέξεις που ειπώθηκαν.

Για όλη την ομάδα του «Μαζί για το Παιδί» αυτές οι λέξεις αποτέλεσαν την μεγαλύτερη επιβράβευση για την προσπάθεια της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.