Οικονόμου και Καιρίδης στη Ρόδο για τις αυξημένες ροές μεταναστών

Κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τους υπουργούς Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη και Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παππά και τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Τάξης Μάνο Λογοθέτη, επισκέφθηκε σήμερα το νησί της Ρόδου για να εξετάσει και να δρομολογήσει λύσεις σε ζητήματα που αφορούν την αυξημένη ροή μεταναστών το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο είχε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις και με τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ενώ ο κ. Οικονόμου θα έχει συνάντηση και με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για τα ειδικότερα θέματα που υπάρχουν.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια, ο κ. Καιρίδης επισήμανε ότι πράγματι το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε έξαρση στις μεταναστευτικές ροές στα νότια Δωδεκάνησα, αλλά όπως τόνισε, τις τελευταίες εβδομάδες καταφέραμε να ελέγξουμε την κατάσταση και να περιορίσουμε σημαντικά τη ροή μεταναστών.

«Εμείς θέλουμε λύσεις στο θέμα των μεταναστευτικών ροών εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και παλεύουμε νυχθημερόν γι' αυτό», τόνισε ο κ. Καιρίδης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η χώρα δεν θα ζήσει την προσφυγική κρίση που είχαμε το 2015, διότι υπάρχουν τώρα άλλες πολιτικές αλλά και υποδομές.

Ο υπουργός Μετανάστευσης ευχαρίστησε επίσης τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τη συνεργασία που είχαν, καθώς επίσης και το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την αντιμετώπιση του θέματος.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης Γ. Οικονόμου, επισήμανε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία και η προσπάθεια για μία πιο αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την πρόσληψη συνοριοφυλάκων εντός του 2024 για τη Ρόδο και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

Στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για να δώσει λύσεις αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παππάς, επισημαίνοντας ότι έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι δυνάμεις του Λιμενικού στα Δωδεκάνησα, για να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κατάσταση.

Την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που γίνεται και για τα αποτελέσματά της, εξέφρασε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι τα νησιά μας έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος, δυσανάλογο απ' ότι τους αντιστοιχεί, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Θα είμαστε όμως, όπως και το προηγούμενο διάστημα, παρόντες στη διαχείριση του προβλήματος με στόχο να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

