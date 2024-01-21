Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία του δήμου Κιλκίς λόγω του ψύχους.

Με απόφαση του δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη δεν θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα 22 Ιανουαρίου τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δομές ειδικής εκπαίδευσης του δήμου Κιλκίς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν με κύρια χαρακτηριστικά το δριμύ ψύχος και τον παγετό.

Τα σχολικά μαθήματα θα γίνουν με εξ αποστάσεως διδασκαλία (τηλεκπαίδευση) σε συνεργασία των προϊσταμένων των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων με τους διευθυντές των σχολείων. Από την απόφαση εξαιρούνται οι δημοτικοί παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οποίοι θα λειτουργήσουν κανονικά.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα τα σχολεία στα Ριζώματα και το Δημοτικό Τριποτάμου - Ράχης.

Συγκεκριμένα δεν θα λειτουργήσουν:

Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων- Δάσκιου- Σφηκιάς, Νηπιαγωγείο Ριζωμάτων, Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ριζωμάτων, Δημοτικό Σχολείου Τριποτάμου-Ράχης και το Νηπιαγωγείο Τριποτάμου.

Όλα τα άλλα σχολεία του δήμου Βέροιας θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στις 10 το πρωί θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Έδεσσας.

Ειδικότερα, από τον δήμο Έδεσσας ανακοινώθηκε ότι αύριο Δευτέρα 22/01/2024 λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών/τριών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν επικοινωνίας του αρμόδιου αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού με τον δήμαρχο Έδεσσας, Ιωάννη Τσεπκεντζή, όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τού Δήμου να λειτουργήσουν στις 10 το πρωί. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.