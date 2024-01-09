Μακροχώρι Ημαθίας: Μαθήτρια στην τραγική τάξη του 2003 η 37χρονη μητέρα που σκότωσε το μωρό της

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά τη δολοφονία ενός βρέφους 6,5 μηνών στο Μακροχώρι Ημαθίας. Μια πράξη που πάγωσε το πανελλήνιο, αλλά παράλληλα αποκάλυψε και στοιχεία από το παρελθόν της 37χρονης μητέρας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday ήταν μαθήτρια στην τραγική τάξη του 2003, όταν 21 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα, στην Κοιλάδα των Τεμπών.

Η ελληνική κοινωνία συγκλονισμένη παρακολουθεί ακόμη μια φρικιαστική υπόθεση με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά την 37χρονη μητέρα, η οποία το μεσημέρι της Τρίτης έβαλε τέλος στη ζωή του ίδιου του μωρού της, μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων κοριτσιών της. Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr εκτός από επιλόχεια κατάθλιψη πάσχει και από μια πολύ σοβαρή ψυχική νόσο.

Η 37χρονη μητέρα σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr φοιτούσε στην ίδια τάξη με τους μαθητές που σκοτώθηκαν πριν από 21 χρόνια, σκορπώντας θλίψη στο Μακροχώρι. Η ίδια δεν είχε πάει στην εκδρομή.

