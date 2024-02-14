Τρεις ημέρες μετά τη μαζική δολοφονία στη Γλυφάδα και οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά τα στοιχεία που θα τις οδηγήσουν στα κίνητρα που έκαναν τον 76χρονο δράστη να αφαιρέσει τη ζωή της Μαρίας Καρνέση, του Αντώνη Βλασσάκη και του Ηλία Κουκουλάρη.

Στενός φίλος του 76χρονου, που περνούσε πολύ χρόνο μαζί του στους Πεταλιούς και το Μαρμάρι, μιλά στον ΣΚΑΪ και αποκαλύπτει τις σχέσεις του με την οικογένεια Καρνέση, τη διαμάχη των αδελφών αλλά και τον λόγο της απόλυσής του.

Δημοσιογράφος ΣΚΑΪ: Είχατε αντιληφθεί ότι έχει συμβεί κάτι τόσο σοβαρό ανάμεσα στην οικογένεια και στον Άρη;

Φίλος 76χρονου δράστη: Τους αγαπούσε όλους σαν αδέρφια, δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε, είναι ψέματα και την κα Δέσποινα ποτέ δεν την κυνήγησε και θα το πει και η ίδια, γιατί εγώ ξέρω, την Πέμπτη μαζί ταξιδέψαμε να πάμε Αθήνα και είχε μαζέψει από τον κήπο πράγματα απ' όπου μάζευε αυγά και όλα αυτά που είχε και τους πήγαινε στην Αθήνα και είχε μαζέψει για να πάει και στην κα Δέσποινα πράγματα. Τους αγάπαγε όλους και επειδή τους αγάπαγε και 45 χρόνια ήταν μαζί τους και έβλεπε ας πούμε αυτή τη διαμάχη, τον στεναχωρούσε πάρα πολύ αυτό, ότι είχαν αυτή τη διαμάχη τα αδέρφια.

Έναν χρόνο πριν ο 76χρονος απολύεται από την θέση του στην εταιρία, λαμβάνει την αποζημίωση του και μία μέρα μετά προσλαμβάνεται εκ νέου από τον Σπύρο Καρνέση.

Φίλος 76χρονου δράστη: Τον απέλυσε πριν 1 χρόνο και την ίδια μέρα το πρωί τον προσέλαβε ο κάπτεν Σπύρος, αυτό είχε γίνει.

Δημοσιογράφος ΣΚΑΪ: Ποιος τον προσέλαβε;

Φίλος 76χρονου δράστη: Ο κος Σπύρος ο Καρνέσης τον προσέλαβε. Αυτό που λένε δηλαδή, που λένε όλοι ότι η μια πλευρά τον απέλυσε και την ίδια μέρα τον προσέλαβαν στην άλλη εταιρεία ο Σπύρος ο Καρνέσης.

Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί βρέθηκαν γεμάτοι με χρήματα, πράγμα που σημαίνει οτι το κινητρό του δεν μπορεί να είναι τα λεφτά.

Φίλος 76χρονου δράστη: Τα χρήματα του αυτά είναι δικά του από προσωπική εργασία, γιατί αυτός ο άνθρωπος 40 χρόνια ήταν σα να ναι φυλακισμένος σε ένα νησί, μέρα - νύχτα, μέρα – νύχτα. Ό,τι μισθό και να έπαιρνε, 2.000 - 3.000 χιλιάδες ευρώ να έπαιρνε, αυτός ο άνθρωπος δεν χάλαγε πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.

Σε βίντεο που ανασύρει από το παρελθόν ο ΣΚΑΪ φαίνεται ο δράστης του εγκλήματος, ο 76χρονος Άρης να λαμβάνει μέρος σε επίσημη τελετή της ναυτιλιακής εταιρίας με τον πλοιοκτήτη Σπύρο Καρνέση,.

Στο βίντεο μάλιστα που είναι από αγιασμό νέο πλοίου στον στόλο, ο ίδιος φαίνεται με κοστούμι να βρίσκεται ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και τους εργαζόμενους στη ναυτιλιακή και να μιλά στο τηλέφωνο κάνοντας συνεννοήσεις για την εκδήλωση.

